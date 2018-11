Hacker lassen Bankomat in 20 Minuten Geld spucken

Gesichertes Interface kann leicht verlassen werden

Dass prinzipiell selbst Laien an Bankomaten herumspielen können, zeigen erfolgreiche Angriffe auf den „Kiosk-Modus“, also das abgesicherte Interface des Geldautomaten, das der Kunde eigentlich unter keinen Umständen verlassen soll. Allerdings war es bei 76 Prozent der Bankomaten möglich, über USB eine externe Tastatur an den Automaten anzuschließen und diesen dann mithilfe gängiger Tastenkombinationen wie Alt+F4 dazu zu bringen, das Interface zu verlassen. Einmal im Betriebssystem, können Angreifer dann wieder an dem Gerät herumspielen.