Erstes Video von Rendi-Wagner vor Parteitag

Parteitag am Wochenende in Wels

Das kurze Filmchen ist offenbar an SPÖ-Mitglieder, Medienvertreter und andere „Interessierte“, wie es im Einladungsschreiben der SPÖ heißt, gerichtet. Es handelt sich um eine Werbung für die Teilnahme am Parteitag, der ab 24. November in der Messehalle Wels über die Bühne gehen wird. Im Mittelpunkt stehen am Samstag neben der Wahl der neuen Bundesparteivorsitzenden auch die Wahl der Parteigremien und die Abstimmung über das neue Grundsatzprogramm.