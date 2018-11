Mörtel als Obama: Werbeaktion sorgt für Shitstorm

„Ich wollte unsere Verkaufsaktion diesen Freitag in der Lugner City bewerben. Und da habe ich mich als Obama herrichten lassen und für diesen Tag, der in Amerika ,Black Friday’ heißt, herrichten lassen“, so Mörtel im Gespräch mit uns. Dass aber vor allem im Netz die Leute darüber herfielen und ihm Rassismus vorwerfen (liebe Leser, machen Sie sich bitte selbst Ihr Bild), geht Lugner dann doch ein bisserl an die Nieren.