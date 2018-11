Monsterwelle fegt auf Teneriffa Balkone weg

Windböen mit bis zu 100 km/h haben an der Küste Teneriffas am Wochenende für meterhohe Wellen gesorgt, die ihre zerstörerische Kraft unter anderem an einem Wohnhaus unter Beweis stellten: Eine Monsterwelle riss die Balkone der ersten drei Etagen mit sich. Dutzende Appartements mussten evakuiert werden.