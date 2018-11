G-STAR, Amazon Echo & mehr heute stark verbilligt

Der Großhändler Amazon feiert Cyber-Woche - und das bedeutet tolle Produkte zum Schnäppchenpreis. Die wechseln täglich und gelten maximal 24 Stunden. Zusätzlich gibt es sogenannte Blitzangebote, die der Versandhändler im Fünf-Minuten-Takt online stellt und nach vier Stunden wieder deaktiviert. Es lohnt sich also, auf der Internetseite zu stöbern. Prime-Mitglieder haben dabei den Vorteil, 30 Minuten früher von den Deals zu erfahren. Aber für alle gilt: Was weg ist, ist weg. Also schnell sein!