Dreiste Liebes-Schwindler zockten Tiroler (45) ab

Tausende Euro auf Konto in Ghana überwiesen

Der Mann schenkte seiner „Freundin“, die ihm sogar eine Heirat und Kinder in Aussicht stellte, Glauben und überwies immer wieder Geld. „So wurde von ihm insgesamt ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag, zumeist über einen Bargeldtransferdienst, an ein Konto in Ghana überwiesen“, so die Polizei weiter.