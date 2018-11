Robert Zulj: Der Glaube half in schwierigen Zeiten

Seuchenjahr? Weg zurück? Zulj? Ja, kein Irrtum! Denn wenn hier vom Fußballer Zulj die Rede ist, geht es nicht um Peter Zulj, der in den vergangenen Jahren erst bei Sturm Graz und dann auch im Nationalteam für Furore gesorgt hat, sondern um Robert Zulj! Der - ein Jahr älter als Peter - bereits viel früher Großes verheißen hatte und nach Deutschland gegangen war - wo er nach starken Jahren in Fürth und Verletzungssorgen in Hoffenheim nun bei Union Berlin zu alter Stärke zurückkehren will. Im Interview mit krone.at spricht der ältere Zulj-Bruder darüber, wie er mit seiner Verletzung umgegangen ist, was ihm in seiner schweren Zeit geholfen hat und auch, wie er den Turbo-Aufstieg seines „kleinen Bruders“ sieht!