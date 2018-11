Gericht: CNN-Reporter darf wieder ins Weiße Haus

„Lasst uns wieder an die Arbeit gehen“

Acosta zeigte sich beim Verlassen des Gerichts dankbar über die Entscheidung. „Ich möchte all meinen Kollegen in der Presse danken, die mich diese Woche unterstützt haben. Ich möchte dem Richter danken.“ Er fügte hinzu: „Lasst uns wieder an die Arbeit gehen.“