Frontalunfall: 27-jähriger Lenker schwer verletzt

In den Mittagsstunden kollidierten am Thermenberg ein 27-jähriger Burgenländer mit seinem Pkw und einem bergabfahrenden Lkw. Der Mann wurde durch dem Zusammenprall in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Loipersdorf und Fürstenfeld befreit werden.