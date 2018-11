Strache zu SMS-Panne: „Wohl kein Geheimnis“

Nachdem die „Krone“ am Donnerstag darüber berichtete, dass Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine SMS zur Sicherung der Macht in der Nationalbank irrtümlich auch an einen falschen Adressaten verschickt hatte, nahm dieser am späten Nachmittag zur Causa Stellung. „Es handelte sich um eine vertrauliche SMS, die von Verhandlern zu anderen Verhandlern geschickt wurde. Die darin geäußerten Überlegungen zeigen, wie verantwortungsvoll wir mit den inhaltlich notwendigen Reformen und Personalentscheidungen umgehen“, erklärte er via Facebook.