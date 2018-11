Diebe flüchteten mit Einkaufskorb voller Parfüm

Auf teure Duftwässerchen hatten es zwei Kriminaltouristen abgesehen. Seelrenruhig spazierten die Männer in Groß-Enzersdorf in eine Parfümerie-Filiale. Dort begannen sie, Flakons mit erlesenen Düften einzupacken. Als aufmerksame Angestellte die mutmaßlichen Ladendiebe ansprachen, flüchtete das Duo mit einem Einkaufskorb voller Beute. Ein Verdächtiger, ein 21-Jähriger aus Tschechien, konnte rasch festgenommen werden. Sein 28 Jahre alter Komplize flüchtete vorerst und schlug nahe des Tatortes ein Fenster ein, um sich in einem Haus verstecken zu können. Doch er hatte die Rechnung ohne die erfahrenen Polizisten der Dienststellen Groß-Enzersdorf und Leopoldsdorf gemacht: Auch der Flüchtige wurde schließlich gestoppt. Dabei konnten die Gesetzeshüter auch rund ein Dutzend hochwertige Parfümpackungen sicherstellen.