Die ersten zwei „Command & Conquer“ kehren zurück

Fans der Reihe wird die Ankündigung freuen, hat Electronic Arts sie heuer am Rande der Spielemesse E3 in Los Angeles doch ordentlich enttäuscht. Schon vorab war durchgesickert, dass ein neues „Command and Conquer“ angekündigt werden soll, auf der Messe wurde dann aber nur ein Smartphone-Ableger mit Mikrotransaktionen angekündigt. Es setzte einen ordentlichen Shitstorm.