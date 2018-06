„Command and Conquer“: Ankündigung enttäuscht Fans

Als die Spielepresse im Vorfeld der E3 in Los Angeles auf der EA-Pressekonferenz das GDI-Logo sah, war sie voller Hoffnung. Nach der Ankündigung von „Command and Conquer: Rivals“ machte sich aber Enttäuschung breit. Leider kehrt die geschundene Marke bloß als Smartphone-Spiel mit Touch-Bedienung zurück, nicht als vollwertiges Game für den PC. Ob es sich um einen Bärendienst an Fans oder eine gelungene Rückkehr handelt, wird sich weisen. Dass man sich - typisch bei Free-to-Play-Handyspielchen - für einen spektakulären Rendertrailer entschieden hat, statt Szenen aus dem eigentlichen Spiel zu zeigen, werten aber viele als schlechtes Omen. Ein Datum für den Start unter iOS und Android steht noch nicht fest.