„Hühner-Weitflug-Event diente wohltätigem Zweck“

Ein skurriler Sponsoring-Wunsch hat am Dienstag beim Telekom-Strafprozess für großes Gelächter gesorgt: Der wegen Untreue angeklagte ehemalige Vorstand Rudolf Fischer schilderte, wie ein namentlich nicht genannter Minister im Jahr 2002 an ihn herangetreten sei, um für eine Hühner-Weitflug-Meisterschaft zu werben und zu erfragen, ob denn die Telekom ebenfalls als Sponsor auftreten möchte. Fischer lehnte diese Form der „politischen Landschaftspflege“ ab. Nun hat sich der damalige Verkehrsminister Mathias Reichhold (FPÖ) zu Wort gemeldet. Er hatte bei dem Event den Ehrenschutz. Am Dienstagabend versuchte er die Veranstaltung ins richtige Licht zu rücken: „Das war kein Selbstzweck, sondern eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der Opfer der damaligen Flutkatastrophe.“