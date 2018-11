Bundesheer-Offensive mit Kratky sprengt Rekorde

Bleibender Eindruck - auch bei Moderator

Die erste Folge führte Robert Kratky nach Wiener Neustadt zum Jagdkommando, den Spezialeinsatzkräften des Österreichischen Bundesheeres. Seitdem besuchte er unter anderem Gebirgsjäger in Tirol, Militärhunde in Kaisersteinbruch, Piloten und Panzerfahrer in Allentsteig, Pioniere in Melk und die Garde in Wien. Wie die Zusammenfassungen am Ende der Videos zeigen, hinterließen alle Besuche offensichtlich bleibende Eindrücke bei Robert Kratky.