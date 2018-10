Kratky lässt es krachen: Feuer frei für Haubitzen

Seit mehr als einem Jahr darf Robert Kratky bereits hinter die Kulissen des Bundesheeres blicken und die verschiedenen Jobs genauestens unter die Lupe nehmen. Auch in der aktuellen Folge der „Tagwache“-Serie lässt es der Ö3-Starmoderator wieder krachen - diesmal am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich, wo Kratky unseren Soldaten bei Übungen mit der Panzerhaubitze M109 über die Schulter schaute. Mit dabei war auch krone.tv, das Ergebnis sehen Sie im „Making of“-Video oben.