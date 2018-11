Historisch! Anna Gasser steht Mega-Sprung

„Warum nicht einfach machen?“

„Zuerst dachte ich, dass es heute gar kein so perfekter Tag werden wird, weil etwas Wind angesagt war und das für uns ja nie etwas Gutes bedeutet. Dann kam aber alles anders und ich hab zum ersten Mal in den Prime Park Sessions hier am Stubaier Gletscher die große Kickerline in Angriff genommen“, erzählt Anna. „Nach ein paar Hits zum Aufwärmen hab ich begonnen Doubles zu machen und alles fühlte sich, obwohl dieser Kicker einer der größten ist, auf dem ich diesen Trick je gemacht habe, sehr relaxt und gut an. Der Takeoff war perfekt, ich hatte genug Airtime und die Kontrolle war bei den Doubles immer da. Dann wars für mich eine klare Entscheidung - wenn alles so perfekt ist, dann warum nicht einfach machen und so kam es dass ich den Triple schon beim ersten Versuch sauber landen konnte.“