Das sorgt für Abwechslung zwischen Paaren

Man ist voller Lust und Vorfreude - und dann „Ähm, hast du was dabei?“ Eine Situation, die so ziemlich jedem bekannt ist. Was folgt ist ein gefühlt ewig langes Kramen nach einem Kondom. Außer man ist ein erfolgreicher Aufreisser oder wurde von so einem abgeschleppt. Die erkennt man daran, dass sie es stets griffbereit haben - man kann ja nie wissen. Und Männer sind beim Thema Verhütung sehr misstrauisch geworden. Zu viele wurden bei der Pilleneinnahme belogen. Trotzdem gibt es immer noch den ein oder anderen, der gerne gefährlich lebt. Für das gefühlsintensivere Erlebnis bedient sich diese Spezies gerne der Ausrede eine Latexallergie zu haben. Dicht gefolgt von der Passform des Kondoms - die sind natürlich alle zu klein oder zu eng.



An dieser Stelle sollten wir vielleicht erwähnen, dass nur zwei Prozent aller Männer in Österreich besagte Allergie haben und natürlich haben die Hersteller auch an sie gedacht. Ebenso wie an die unterschiedlichen Größen. Und dank der extra-dünnen und gefühlsechten Ausführungen sollte es nicht mal mehr Grund zum Flunkern geben. Denn ein paar Minuten Vergnügen sollten keine lebensverändernden Folgen haben - weder ungewollte Schwangerschaften, noch Krankheiten. Und während es für Ersteres zahlreiche Alternativen auf dem Markt gibt, schützt vor Ansteckungen aller Art nur das Kondom. Anlässlich des heutigen Weltaidstages, der für mehr Bewusstsein zum Thema Safer Sex ins Leben gerufen wurde, haben wir uns überlegt, wie Verhütung so richtig Spaß machen kann. Unsere ausgefallenen Kondome bringen Abwechslung zwischen Sie und Ihren Partner!