Von Cyrus‘ und Hemsworths Haus nichts mehr übrig

Obwohl die Sängerin und der Schauspieler selbst ihr Heim wieder aufbauen müssen, denken die beiden auch an die anderen, die es durch das „Woolsey“-Feuer in Malibu noch viel schlimmer getroffen hat. Eine Sprecherin des Paares versicherte, die beiden wollen 500.000 Dollar an die Malibu Foundation spenden. Das Geld soll all jenen zugute kommen, die durch die Brände in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind oder noch Hilfe beim Löschen benötigen.