Emotional! Mercedes mit Kappen-Gruß an Niki Lauda

Lauda feierte in Reha

Wolff sprach laut eigenen Angaben bereits unmittelbar nach dem fünften Konstrukteurs-Titel, den Mercedes am Wochenende in Brasilien sichergestellt hatte, mit dem Aufsichtsratschef. Lauda befindet sich seit seiner Entlassung aus dem Spital in einer Reha-Einrichtung. Lauda sei traurig gewesen, nicht in Brasilien dabei zu sein, erklärte Wolff. „Aber ich habe von einem Freund gehört, dass sie bis elf Uhr am Abend gefeiert haben, also denke ich, dass er den Moment auch genossen hat.“