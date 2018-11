Erste Migranten bereits am US-Grenzzaun

„Freue mich, bald die USA zu betreten“

Die Mittelamerikaner gehören zu einer ersten Gruppe von rund 360 Menschen, die am Dienstag in neun Bussen in Tijuana ankamen. „Ich freue mich, bald die USA zu betreten“, sagte der Honduraner Jose Alfredi Mejia Marquez, der sich vor rund einem Monat mit der Migranten-Karawane auf den Weg in den Norden gemacht hatte, um der schlechten wirtschaftlichen Lage und der Gewalt durch Jugendbanden in seinem Heimatland zu entkommen.