Schock-Diagnose: Wackers Talent mit Schädelbruch

Es war in Minute 54 im Stadion Wals-Siezenheim: Bacher sank nach einem Kopfball-Duell mit Lieferings Seikou Koita zu Boden. Minutenlang wurde der ÖFB-Nachwuchskicker am Platz verarztet, ehe er von den Sanitätern mit der Trage abtransportiert wurde. „Felix Bacher hat sich im Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Liefering eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen“, informierten die Tiroler auf ihrer Klub-Webseite. Leichte Entwarnung also nach den ersten Untersuchungen in Salzburg? Nein! Denn der Schock folgte in Innsbruck. Die Uni-Klinik diagnostizierte einen Schädelbruch, der sich auf den Bildern noch dazu nach innen zeigte.