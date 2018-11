Föhnwind stoppt Pisten-Frühstart in Kitzbühel

Schon am 26. Oktober war man in Tirol in den Skiwinter gestartet. Die Bilder der schmalen weißen Pisten auf ansonsten völlig schneefreien Hängen sorgten für heftige Diskussionen. „Der Wintertourismus in Tirol wird zunehmend grotesk“, konstatierte damals der Tiroler Grünen-Politiker Michael Mingler via Twitter.