Beim Betrachten des Wetterberichts und aktueller Bilder ist es kaum zu glauben, dass dieses Wochenende bereits die Skisaison auch in Gebieten starten soll, die sich nicht in der Nähe eines Gletschers befinden. Doch für die wichtige Einnahmequelle Wintertourismus werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Über diesen Umstand kann der Tiroler Grünen-Politiker Michael Mingler nur den Kopf schütteln. Mit einem Posting auf Twitter zur Situation in Kitzbühel („Anfang Oktober, 20 Grad. In Kitzbühel wird der Schnee auf der Piste verteilt.“) hat er nun eine Diskussion über den großen ökologischen Fußabdruck, den Österreich dadurch hinterlässt, losgetreten.