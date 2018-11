MCI-Neubau: Wird die Reißleine zum Galgenstrick?

Je länger man wartete, destot teurer wird es

Die Reißleine droht daher immer mehr zum Galgenstrick zu werden. Tatsache ist nämlich, dass sich die Baukosten mit jedem Jahr verteuern. Man darf von vier bis fünf Millionen pro Jahr ausgehen. Und wenn nun bereits an einer Regierungsvorlage für eine Neuausschreibung gebastelt wird - interessanterweise genau in dieser Woche, in der LH Günther Platter in Israel weilte -, dann sollte man sich das vor Augen halten. Auch das Damoklesschwert einer drohenden Klage sollte man beim Reißleinenziehen nicht vergessen: Klagen die Vertragsplaner, die bereits 2016 den Zuschlag erhalten haben, dann wird es richtig, aber wirklich richtig teuer! Das alles sollen die „Reißleinezieher“ bedenken, bevor sie sich nun unüberlegt in eine Neuausschreibung stürzen. Noch ist es nicht zu spät für eine vernünftige Lösung! Sonst wird am Ende des Tages die Reißleine tatsächlich zum Galgenstrick!