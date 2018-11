„Sittenwächter“ zu drei Jahren Haft verurteilt

Der Mann suchte zuerst in Deutschland um Asyl an, dann in Österreich. In beiden Fällen wurde er abgelehnt. Völlig zu Recht, denn er lebte zwar weiter in Wien, fuhr aber immer wieder in die Heimat. „Warum wollten Sie Asyl?“, fragt Richter Andreas Böhm, vor dem er sich wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verantworten muss. Der Angeklagte antwortet kühl: „Ich habe nicht behauptet, politisch verfolgt zu sein.“