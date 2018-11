Kabeldieb nun auf frischer Tat ertappt

Das leerstehende Gebäude der 1955 errichteten Lungenheilanstalt am Hirschenstein, Bezirk Oberwart, hatte sich Marcin K. als Ziel ausgesucht. Der Pole gelangte über eine Türe in das Haus und drang anschließend in den Keller ein. Dort machte sich der Kriminelle sofort daran, Kupferkabel zu demontieren und für den Abtransport vorzubereiten.