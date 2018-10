ÖVP-Amon an BVT: „Habt ihr was über die Bomben?“

„Habt ihr was über die Bomben in Bangkok?“, wollte Werner Amon etwa am 17. August 2015 um 13.44 Uhr von P., dem Abteilungsleiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), per SMS wissen. Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Ex-Parteigeneralsekretär, der nun für seine Fraktion im BVT-Untersuchungsausschuss spricht und Zeugen befragt, hat also ziemlich gute Kontakte in einem Nachrichtendienst, der von mittlerweile vielen Kritikern als Saustall bezeichnet wird.