Nun Showdown zwischen Goldgruber und Gridling

FPÖ: „Wer überwacht eigentlich die Wächter?“

FPÖ-Fraktionsführer Hans-Jörg Jenewein schoss sich unterdessen auf Gridling und das BVT unter seiner Leitung ein. „Alles sehr professionell im BVT. Der Chef hört was er hören will, man speichert was man speichern will, löscht nur was man löschen will, verteilt Passrohlinge, schreckt oft aus dem Büroschlaf auf und ruft: ,Der Tag X ist da, wir werden alle hängen!‘“, schrieb Jenewein auf Twitter. Zudem meinte er, man müsse langsam die Frage stellen, wer die Wächter eigentlich überwache.