Rezept der Woche: Rote-Linsen-Pot mit Garnelen

Zubereitung: Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen und sehr fein schneiden bzw. würfeln. Den Porree putzen und in dünne Ringe schneiden. Linsen in einem Sieb unter kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer darin kurz glasig andünsten. Linsen hinzugeben, mit Paradeissauce (und -stücke) sowie Gemüsesuppe aufgießen und ca. 15 Minuten köcheln lassen (bei reduzierter Hitze). Währenddessen die Mango schälen, das Fruchtfleisch vom Stein lösen und in mundgerechte Stücke schneiden. Tiefgefrorene Garnelen kalt abspülen und trocken tupfen. Mangostücke in den Linsen-Eintopf geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Noch einige Minuten garen bzw. nur warm halten. Mangostücke sollen nur im Saft ziehen! Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, Garnelen darin rundum scharf bei hoher Hitze anbraten (etwa 4-5 Minuten) und salzen. Mit der Kokosraspel bestreuen und noch etwa 1 Minute braten, bis das Kokosette leicht bräunlich wird. Dann aus der Pfanne nehmen. Petersilie fein hacken und zum Eintopf geben, kurz umrühren. Den Eintopf mit den Garnelen - wenn möglich - in tiefen Tellern bzw. Suppenschüsseln anrichten.