Erneut Bettwanzen in Kärntner Tourismusschule

Mit lästigen Bettwanzen haben es die Schüler der Kärntner Tourismusschulen in Villach nicht leicht. Gerade erst musste das Internat wegen einer Spezialreinigung geschlossen werden (wir haben berichtet), sind sie wieder da: In zehn Internatszimmer im Atrium, dem Lehrhotel der KTS, wurden am Wochenende über Allerheiligen im Zuge einer Nachkontrolle mit auf Bettwanzen ausgerichtete Spürhunde aus Deutschland, erneut Bettwanzen entdeckt.