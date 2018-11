Trotz „guter Leistungen“: Sturm entlässt Vogel

Nur Platz acht in der Tabelle - das würde im Moment nicht einmal zur Quali fürs obere Play-off reichen -, am Wochenende wieder kein Sieg, das 1:1 gegen Wacker Innsbruck dürfte das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Günter Kreissl spricht von „großteils guten Leistungen“, aber fehlenden Resultaten. Der Klub hätte sich „aus mehreren Gründen“ für die Dienstfreistellung Vogels entschieden. „Am einfachsten darzulegen ist die Entscheidungsgrundlage aber damit, dass nur ein Sieg in einer Serie von 14 Bewerbsspielen wahrscheinlich für nahezu jeden Verein ein Problem darstellt und erst Recht für die Ansprüche des SK Sturm Graz“, so Vogel auf der Homepage des SK Sturm.