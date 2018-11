Filmmusik-Grandseigneur Ennio Morricone wird 90

Stiller Held

Millionen Menschen kennen die Melodien Morricones, bringen sie oft aber nicht sofort mit seinem Namen in Verbindung. Der introvertierte Italiener bleibt lieber im Hintergrund, Glamour ist ihm fremd. Lange Zeit komponierte er unter zwei Pseudonymen. Preise sind ihm eher egal. „Erfolg kann schon befriedigend sein, aber die Musik muss stets pur und korrekt sein, niemals bloß ein Vehikel, um anerkannt zu werden“, schreibt er in seinem Erinnerungsbuch „Life Notes“ („La musica e oltre“). Geboren ist Morricone im Römer Stadtteil Trastevere in einer musikbegeisterten Familie mit vier Geschwistern. Sein Vater war Trompeter und auch Morricone interessierte sich schon als Kind für die Musik, begann im Alter von sechs Jahren zu komponieren. 1938 schrieben ihn seine Eltern am Konservatorium in Rom ein, wo er Diplome in Komposition und Trompete erwarb und danach zunächst in Orchestern spielte.