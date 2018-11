Diese Hunde suchen ein neues Zuhause

Der einjährige Kangal-Mischlingsrüde Billy ist sehr freundlich und aufgeweckt. Er genießt es sehr, in der freien Natur unterwegs zu sein. Billy wünscht sich ein liebevolles, neues Zuhause in einer ruhigen Gegend - am besten am Stadtrand oder Land. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse: hundevergabe@tierquartier.at.