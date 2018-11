Arbeitslosigkeit auch im Oktober stark gesunken

Dass in Wien auf eine offene Lehrstelle sieben Bewerber kommen führt AMS-Vorstand Herbet Buchinger auf zwei Faktoren zurück: Während in den Bundesländern die Zahl der Jugendlichen rückläufig sei, steige sie in Wien. Dazu komme dass der produzierende Sektor als wichtigster Lehrlingsausbilder seit geraumer Zeit aus Wien ins Umland abwandert.