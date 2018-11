Der Wind fegte die Planen auf der Festung weg

Der Besuch der Festung ist derzeit nur „eingeschränkt möglich“, heißt es auf der Homepage. In den nächsten Tagen werden zudem beim Fußweg Sicherungsarbeiten durchgeführt. Offenbar ist auch eine vorübergehende Überdachung für Fußgänger geplant. Am Montag soll der Fußweg wieder geöffnet werden - die Festungsbahn steht übrigens ab Mittwoch still. Revisionsarbeiten werden bis zum 9. November durchgeführt. Nächste Woche soll auch wieder der Burghof für alle Besucher geöffnet werden.