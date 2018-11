Rapid fährt im Pokal über Angstgegner WAC drüber!

Zur Pause musste auch Dibon am Fuß angeschlagen in der Kabine bleiben. Für ihn kam Mateo Barac in die Partie. Am Spielgeschehen änderte sich wenig. Der seit der Orgill-Verletzung geschockt wirkende WAC konnte nicht zusetzen. Auf der anderen Seite machten die Wiener endgültig den Sack zu. Nach kurz abgespielter Ecke kam Knasmüllner im Strafraum aus seitlicher Position zum Abschluss und traf genau ins Eck. Gleich darauf kam der WAC durch Michael Novak erstmals gefährlich zum Abschluss, der Ball ging daneben (55.). Sonst war nur noch ein in den Corner gelenkter Gschweidl-Abschluss (76.) nennenswert. Nach vier Remis und zwei Niederlagen in den jüngsten sechs Auftritten verließ Rapid das Lavanttal erstmals seit Langem wieder einmal mit einem lachenden Gesicht. Nach dem 2:0-Sieg in der Liga am Sonntag gegen die Admira zeigt die Formkurve weiter nach oben.