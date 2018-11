Nadal macht Djokovic zu neuer Nr. 1 der Tenniswelt

Paukenschlag in der Tenniswelt: Rafael Nadal hat am Mittwoch wenige Stunden vor seinem ersten Match das Antreten beim Masters-1000-Turnier in Paris abgesagt - damit verliert der Spanier die Führung in der Weltrangliste! Der Serbe Novak Djokovic rückt am Montag nach seinem Einzug ins Achtelfinale in Paris an die erste Stelle vor!