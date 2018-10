Führt die Spur zu 1983 verschwundenem Mädchen?

In einem Nebengebäude der Vatikanbotschaft in Rom sind bei Bauarbeiten Knochen entdeckt worden, bei denen es sich möglichweise um die Überreste eines 1983 verschwundenen Mädchens handeln könnte. Die Justizbehörden im Vatikan und die römische Staatsanwaltschaft ermitteln und hoffen, Licht in den Kriminalfall zu bringen. Der Vater der damals 15-jährigen Emanuela Orlandi war Hofdiener von Papst Johannes Paul II.