Khashoggis Verlobte: „Vertuschung nicht zulassen!“

Mojeb reiste am Montag nach Istanbul, um sich bei seinen türkischen Kollegen über die Ermittlungen zu informieren. Nach einem ersten Treffen am Montag kam er laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagvormittag erneut mit dem leitenden Staatsanwalt in dem Fall zusammen. Anschließend begab sich Mojeb in das Konsulat, wo Khashoggi vor vier Wochen getötet worden war, wie eine AFP-Journalistin berichtete.