Hirscher: „Ganz ehrlich, es ist mir total wurscht“

Das könnte aber erst frühenstens am 2. Dezember in Beaver Creek passieren. Weil der Riesentorlauf von Sölden abgesagt wurde, findet nun dort der erste Riesentorlauf der Saison statt. Das packende Duell mit Henrik Kristoffersen startet bereits am 18. November in Levi (Slalom). „Solche Duelle machen den Reiz unseres Sports aus, das ist das Salz in der Suppe“, weiß Hirscher. Der bisher im Match mit dem „ewigen Zweiten“ Henrik (letzte Saison zwölfmal Zweiter!) meist die Oberhand behielt.