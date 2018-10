Viel Neuschnee und Wind: Herren-Auftakt abgesagt

Ersatzorte

Das Ersatzrennen wird definitiv nicht in Sölden stattfinden, sondern vor Weihnachten an einem anderen Ort. Waldner schließt Beaver Creek in den USA aus, die einzigen Alternativen sind somit Val d‘Isere (derzeit 8./9.12.) und Alta Badia (16./17.12.). Am Montag wird die Entscheidung verkündet, Favorit ist Alta Badia, wo bereits ein Riesentorlauf und ein Parallel-Riesentorlauf im Programm sind, und als Termin die Lücke bis zum Slalom am 22. Dezember in Madonna di Campiglio.