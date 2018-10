Regierung beruft Gipfel gegen Hass im Netz ein

Klare Schranken angestrebt

Gemeinsam mit den Ministern aus den Ressorts Frauen, Medien, Justiz und Inneres sowie Staatssekretärin Karoline Edtstadler laden Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu einem Anti-Gewalt-Gipfel. Mit dabei sollen auch Opfer, Experten, Medienverantwortliche oder auch Betreiber von sozialen Plattformen sein. Schon jetzt ist klar: Es geht um eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen, um klare Schranken und um den Schutz vor den Tätern. Was in der analogen Welt als Delikt gilt und geahndet wird, soll auch in der digitalen Welt verfolgt werden. Betroffene sollen sich rasch wehren können.