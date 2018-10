KISS kommen zum Abschied noch einmal nach Wien

„End Of The Road World Tour“ nennt sich die große Abschiedsreise, die den geschminkten Kultmusikern den verdienten Weg in den Musikerpension bereiten soll. 1973 in New York gegründet, haben KISS die Musikwelt mit ihrem exaltierten Gehabe, dem Facepainting und den eigenwilligen Kostümen nachhaltig geprägt. In ihrer extensiven Karriere konnten sie mehr als 100 Millionen Alben absetzen und trotz diverser Besetzungswechsel hielten Gitarrist Paul Stanley und Bassist Gene Simmons den Bandkarren immer in der Spur.