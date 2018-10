Die Milliardäre werden immer mehr und reicher

Größter Zuwachs bei Milliardären in Asien

„Wir sehen seit Jahren eine Entwicklung von der westlichen Welt nach Asien, in die Neue Welt“, sagt Caroline Kuhnert, die das Geschäft der UBS mit vermögenden Kunden unter anderem in Europa leitet. „Den größten Zuwachs gibt es bei den Milliardären in Asien: Im Durchschnitt drei neue Milliardäre pro Woche im Jahr 2017, zwei davon Chinesen. Dieser Trend hat sich sicherlich auch 2018 fortgeführt.“