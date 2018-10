Nach Pralinen-Krimi: Gibt es neuen Prozess?

Nun brachte Verteidiger Wolfgang Blaschitz beim Gericht in Krems einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Diesen Schritt hatte er schon zu Beginn des Jahres angekündigt. Der Vorwurf: Der Gutachter damals im Prozess habe die Menge Strychnin, die das Opfer fast getötet hat, aus dem Harn berechnet, was nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. Außerdem habe er sich um eine „Tausenderpotenz“ verrechnet. Und die Menge, die tatsächlich notwendig wäre, um jemand fast zu töten, sei in einer Praline nicht unterzubringen ...