Wilderer in Gosau geschnappt: Waffenverbot

In der Zeit von 14. auf 15. September 2018 wurde in einem Jagdrevier in Gosau ein Hirsch widerrechtlich erlegt. Der Wilderer hinterließ die Innereien und das Haupt. Erhebungen ergaben, dass es sich bei dem Wilderer vermutlich um einen 60-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden handelte. Aufgrund der erhobenen Vorwürfe ordnete die Staatsanwaltschaft Wels eine Hausdurchsuchung an.