Tirolerin Kuenz holt in Budapest WM-Bronze!

Neben der Topleistung von Kuenz holte auch die erstmals für Österreich angetretene gebürtige Ukrainerin Oleksandra Kogut eine gute Platzierung. Die Ex-Weltmeisterin belegte in der Klasse bis 50 kg den neunten Rang. Am Donnerstag beginnen in Budapest die Bewerben im Griechisch-Römischen Stil. Für den heimischen Ringsportverband werden Benedikt Puffer (bis 72 kg) und Michael Wagner (bis 82 kg) am Start sein.