Sylvie Meis will gern Bond-Girl werden

Bis 2013 war Meis mit Fußball-Profi Rafael van der Vaart verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. 2009 hatten Ärzte bei der damals 31-Jährigen Brustkrebs diagnostiziert. Das habe sie in einen Schockzustand versetzt, erzählte sie später. „Ich dachte: Warum ich, so jung?“, erinnerte sich Meis. „Jeder muss natürlich seinen Weg finden, um mit einer solchen Diagnose und Krankheit umzugehen“, so Meis. „Aber ich kann nur raten, die Hoffnung nie aufzugeben und zu kämpfen.“