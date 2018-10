Feuer! 82-Jährige rettet Tochter und Schwiegersohn

Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch in Osttirol: Eine 82-Jährige hat ihre Tochter und deren Mann in Ainet im Bezirk Lienz rechtzeitig gewarnt, ehe das Bauernhaus ein Raub der Flammen wurde. Wie die Polizei berichtete, hatte die Pensionistin Geräusche im Obergeschoß gehört und nachgesehen. Dabei drangen aus einem der Zimmer bereits starker Rauch und Flammen.